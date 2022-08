82 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 138.111. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 51 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 5 Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.647 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 192.875 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

7-Tage-Inzidenzen der burgenländischen Bezirke

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 420,70. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken:

• Eisenstadt-Stadt: 402,00

• Rust: 250,00

• Neusiedl am See: 536,67

• Eisenstadt-Umgebung: 438,64

• Mattersburg: 357,50

• Oberpullendorf: 310,81

• Oberwart: 309,26

• Güssing: 228,00

• Jennersdorf: 317,65