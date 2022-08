Jäger stirbt nach Hornissen-Attacke

Die Polizei wurde am Freitag in den Wald bei Heiligenkreuz im Lafnitztal zu einem Einsatz mit einem Defibrilator gerufen. Ein Mann sei von Hornissen gestochen worden und brauche dringend Hilfe. Auch ein Notarztteam war schnell am Ort des Geschehens.

Ein Schwarm Hornissen soll den Jäger bei einem Hochstand angefallen sein, er habe noch einen Kollegen per Handy erreicht und den Notfall geschildert, zitiert die Kronenzeitung die Gemeinde. Der Bürgermeister von Heiligenkreuz im Lafnitztal bestätigt den Vorfall auf Nachfrage des ORF. Der bewusstlose Mann wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Güssing geflogen, wo er vermutlich an den Folgen der Stiche gestorben ist, so die Polizei.