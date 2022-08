Kostümfest: Zeitreise ins 16.Jahrhundert

Fürsten, Husaren, Gaukler, Mägde und Musiker – In Purbach wurde am Samstag das Rad der Zeit um Einiges zurück gedreht. Die Besucher tauchten ein in die Geschichte des 16. Jahrhunderts, in die Zeit der Türkenbelagerung. „Es dreht sich hier alles um die Türkenbelagerung und um den Purbacher Türken, das ist unser steinernes Wahrzeichen. Das Fest hat sich Jahr für Jahr erweitert und ist mittlerweile zu einem großen Erfolg geworden“, so Sabine Schwarz, Organisatorin des Kostümfestes.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Die Purbacher und Purbacherinnen sind stolz auf ihre beiden historischen Türken-Tore, früher war es die einzige Möglichkeit, ins Zentrum des Ortes zu gelangen. Viele Ortsbewohner hüllten sich daher in Kostüme aus jener Zeit , angeboten wurden für damals typische Speisen und Getränke.

Die verschiedenen historischen Stätten und Aktivitäten gewährten den vielen Besuchern einen Einblick, wie die Menschen gekleidet waren, gelebt oder gekämpft haben. Für die Organisatoren dieses bunten Treibens in Purbach ist es eine Herzensangelegenheit, den Menschen Geschichte lebendig und erlebbar näher zu bringen. „Mittelaltersänger sind da, mittelalterliche Tänze sind da. Wir machen wirklich eine Zeitreise ins Mittelalter“, so Organisatorin Schwarz.