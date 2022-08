Info-Offensive zu den Gemeinderatswahlen

Der Gemeindereport liefert ausführliche Informationen über Ausgangssituationen und stellt die Bürgermeister-Spitzenkandidatinnen und -kandidaten, ihre Erwartungen und Wahlkampfthemen vor. „Für uns ist jede Gemeinde spannend und deshalb stehen die 171 Gemeinden mit ihren individuellen Wahlkampfthemen fünf Wochen lang im Mittelpunkt unserer Berichterstattung. Von A wie Andau bis Z wie Zurndorf. Und im Internet gibt es dann jeden einzelnen Gemeindereport zum Nachlesen“, so ORF Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.

Die Koordination des ORF Burgenland-Gemeindereports übernahm in diesem Jahr neuerlich Gina Maria Knotzer. „Der Gemeindereport ist absolute Teamarbeit. 15 Kolleginnen und Kollegen sind schon seit Wochen mit den Recherchen, den Interviews und der Gestaltung der 171 Gemeindeporträts beschäftigt. Unser Ziel ist es, jeden Bürgermeisterkandidaten, jede -kandidatin zu kontaktieren, um über ihre Ideen und Pläne zu sprechen und Hintergrundinformationen aus den Gemeinden zu bekommen“, sagte Knotzer.

Ab September in „Burgenland heute“

Ergänzend zum ORF Burgenland-Gemeindereport im Radio und im Internet wird in „Burgenland heute“ ab September über Gemeinden berichtet, in denen sich ein besonders spannendes Rennen um die Gemeinderatsmandate und BürgermeisterInnen-Sessel abzeichnet. Zeitgleich starten auch die ausführlichen Interviews mit den Wahlkampfmanagerinnen und -managern der Wahlbewegungen: Wie legen sie den Gemeindewahlkampf überregional an, welche Ziele und Erwartungen haben sie? Start dieser Interviews ist am Donnerstag, dem 25. August.

Der Wahlsonntag im ORF Burgenland

Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, dem Tag der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, wird der ORF Burgenland ausführlich über die Wahlen in den 171 Gemeinden berichten. Auf Radio Burgenland gibt es ab 13.00 Uhr eine Sondersendung, in der laufend über die Gemeindeergebnisse informiert wird. Auch Reaktionen aus den Gemeinden sind geplant. Im Fernsehen beginnt die Wahl Sondersendung um 17.05 Uhr in ORF 2/Burgenland nach der „Zeit im Bild“. Es wird Liveschaltungen in alle sieben Bezirke und in besonders spannende Gemeinden geben.

Live-Einstiege in Gemeinden am Wahlsonntag

„Da in jeder Gemeinde eine eigene Wahl stattfindet, können wir auch sofort nach Auszählung die jeweiligen Ergebnisse liefern – das beginnt am frühen Nachmittag in Radio, Internet und Teletext und läuft dann ab 17.00 Uhr bis zum Ende von ‚Burgenland heute‘ im Fernsehen um zirka 19.20 Uhr, dazwischen gibt es immer wieder Live-Einstiege aus den Gemeinden – so viele wie nie zuvor in einer Wahlsendung“, so Walter Schneeberger. Im Studio gibt es Interviews mit der Parteichefin und den Parteichefs, der Politikexperte Peter Filzmaier wird die Ergebnisse analysieren.

Am Sonntag, dem 23. Oktober berichtet der ORF Burgenland über die BürgermeisterInnen-Stichwahl in jenen Gemeinden, in denen ein zweiter Wahlgang nötig ist.