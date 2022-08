Aufregung um Shoppingcenter Siegendorf

Am Ortsrand von Siegendorf steht ein Fachmarktzentrum und ein Einkaufszentrum. Das soll jetzt erweitert werden, neue Geschäfte soll es geben, eine Tankstelle, einen Parkplatz und ein Hotel. Das Gebiet ist entsprechend umgewidmet worden, schon länger, damals gegen die Stimmen der vier ÖVP-Gemeinderäte. Die Siegendorferinnen und Siegendorfer bekamen am Donnerstag Post von der Volkspartei Siegendorf. Von Vernichtung von Acker und Grünland war da die Rede, von Tankstellenwahnsinn. ÖVP-Ortsparteiobmann Florian Schober gab sich im Interview moderater.

„Was schon länger bekannt ist, ist, dass es in Siegendorf vor einiger Zeit eine Umwidmung gegeben hat. Es ist dort neues Bauland als Gewerbegebiet gewidmet worden. Die ÖVP war damals im Gemeinderat gegen diese Umwidmung. Ich denke, wenn es hier gewidmete Flächen gibt, dann hat natürlich derjenige, der dort was hinbauen möchte, was entwickeln möchte, das Recht, das auch zu tun. Also, es geht uns hier weniger darum, dass man noch was verhindern könne, sondern wir wollen ganz einfach, weil wir spüren, dass die Siegendorfer keine große Freude damit haben, aufzeigen – das kommt, das wird passieren – und wo sind die Gründe, dass es überhaupt so weit kommen kann“, sagte Schober.

Gewerbegebiet in Entwicklungskonzept definiert

SPÖ-Bürgermeisterin Rita Stenger zeigte sich verwundert, weil man im Vorfeld schon seit ungefähr drei Jahren an einem örtlichen Entwicklungskonzept arbeiten würde, wo auch die ÖVP beteiligt sei. „Genau dort, wo jetzt das Gewerbegebiet entsteht, haben wir das auch als Gewerbegebiet definiert. Im Zuge dessen wird jedoch Gewerbefläche, die sich in Siegendorf schon seit Jahrzehnten befindet, rückgewidmet – zu einem viel größeren Teil, als das Gewerbegebiet, das hier entstanden ist“, so Stenger.

Stenger spricht von Wahlkampftönen. Kritik an der Erweiterung kam auch von der Liste „Grüne und Parteifreie“, die bei der Wahl im Oktober antreten wird.