Charity-Weinpicknick für „Licht ins Dunkel“

Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es die Partnerschaft zwischen dem Weinquartett aus Donnerskirchen und „Licht ins Dunkel“. „Wir sind wirklich stolz, dass wir unseren Spirit und unsere Gedanken an unsere junge Generation weitergeben können, denn das ist nicht selbstverständlich“, so Winzer Andreas Liegenfeld.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

„Das Weinquartett beruht nicht auf irgendwelchen Verträgen, sondern auf einer langjährigen Freundschaft über Generationen und genau so wollen wir das weiterführen“, erklärte Winzer Michael Liegenfeld. „Wir haben zwei Jahre nicht so können, wie wir wollten, aber wir sind voller Vorfreude, weiterhin an diesem Weinquartett-Stil zu arbeiten“, so Winzer Josef Bayer.

Fotostrecke mit 14 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Rund 15.000 Euro gesammelt

Die Besucherinnen und Besucher des Charity-Weinpicknicks am Donnerstagabend waren sehr spendierfreudig. Rund 15.000 Euro sind für Licht ins Dunkel zusammengekommen. "Es ist uns sehr wichtig, dabei zu sein und die Charity-Aktion zu unterstützen. „Licht ins Dunkel" und die Hagelversicherung sind stolz, hier dabei sein zu dürfen“, so Günther Kurz, Landesdirektor der Hagelversicherung.