Sturmböen zerstören Dach

Die Feuerwehren Pinkafeld und Hochart wurden zu einem Sturmschaden nach Hochart gerufen. Sturmböen deckten das Dach eines Einfamilienhauses ab und schleuderten das Eternit in den Nachbargarten. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld beseitigte mittels Kran die heruntergerissenen Dach- und Gebäudeteile. Die Freiwillige Feuerwehr Hochart begann parallel mit dem Bau einer provisorischen Dachdeckung mittels Planen. Nach zirka drei Stunden war der Einsatz beendet.

Um 19.42 Uhr rückte auch die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Einsatz aus. Bei der derzeitigen Umfahrung der B-50 bei Steinbrückl – Nähe Kreisverkehr Richtung Kemeten – blockierte ein trockener Baum die Straße. Die Stadtfeuerwehr Oberwart entfernte den Baum. Die Straße war zirka zehn Minuten in Richtung Oberwart gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Fotostrecke mit 12 Bildern FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart Stadtfeuerwehr Oberwart

Fünf Menschen starben bei Unwettern in Österreich

Schwere Unwetter trafen am Donnerstagnachmittag Teile Österreichs mit voller Wucht. Im Lavanttal in Kärnten kamen zwei Kinder ums Leben. In Gaming in Niederösterreich wurden drei Menschen durch einen umgestürzten Baum getötet – mehr dazu in Fünf Menschen starben bei Unwettern. Der Wind – mit Spitzen von mehr als 100 km/h – legte auch die Stromversorgung in einzelnen Region lahm. Autobahnen, Straßen und Bahnstrecken waren blockiert.