Gols: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 20.40 Uhr fuhr eine 43-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw am Begleitweg der Bundesstraße von Mönchhof kommend in Richtung Ortsgebiet Gols. Zur gleichen Zeit lenkte ein 39-jähriger Mann sein Fahrrad auf dem Begleitweg in Fahrtrichtung Mönchhof. Im angekoppelten Fahrradanhänger befanden sich seine beiden Kleinkinder im Alter von zweieinhalb Jahren und neun Monaten. Seine 33-jährige Ehefrau fuhr mit ihrem Fahrrad gleich dahinter.

Aus bisher unbekannter Ursache kam die Fahrzeuglenkerin auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal und ungebremst gegen die beiden Fahrradfahrer. Dabei wurde der 39-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und blieb in weiterer Folge auf der Fahrbahn verletzt liegen. Seine Ehefrau sowie die beiden Kinder wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Alle vier Personen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Bei der Fahrzeuglenkerin konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Sie blieb unverletzt.

Fahrzeugbergung in Kemeten

Am Mittwochvormittag um 11.02 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Kemeten zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Aus unbekannter Ursache stürzte ein Fahrzeug über eine Stützmauer und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Stadtfeuerwehr Oberwart konnte mit dem Kran eines schweren Rüstfahrzeuges und einem Bagger das Auto aus der misslichen Lage befreien. Der Lenker konnte die Fahrt anschließend selbstständig fortsetzen. Verletzt wurde niemand.