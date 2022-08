Schauplatz der heurigen Sommergespräche ist das Langgusto in Mörbisch. Direkt am See – um den es in den Gesprächen unter anderem auch gehen wird. „Im Burgenland gibt es Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Es gibt die österreichweite Bundespräsidentenwahl. Es geht allgemein um die Politik der roten Landesregierung – um die Ziele, die Themen der Opposition. Es geht um die Teuerungswelle, die sehr viele betrifft und es geht um die Auswirkungen der Klimakrise auch auf den Neusiedlersee – da sind wir ja mit den Sommergesprächen“, so Spieß.

Interessante Fragen

Ganz egal ob auf Burg Schlaining, auf dem Hannersberg, oder wie heuer am Neusiedlersee – die ORF Burgenland-Sommergespräche haben eine lange Tradition. Jedes Jahr werden Politikerinnen und Politiker an einem anderen Ort befragt. Die letzten Vorbereitungen für heuer laufen. „Ein gewisses Basiswissen habe ich als Politik-Redakteurin. Und dann lese ich sehr viel, ich höre, ich schaue im Fernsehen, was die Politikerinnen und Politiker sagen – und ich überlege mir welche Fragen könnten für die Zuschauerinnen und Zuschauer interessant sein. Denn es soll ja auch ein bisschen spannend sein“, erklärte die Politik-Redakteurin. Die ORF Burgenland Sommergespräche starten am Mittwoch – erster Gast ist die Landessprecherin der Grünen Regina Petrik.

Die Termine der „ORF Burgenland Sommergespräche“: