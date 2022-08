Chronik

20.000 Menschen zu Mariä Himmelfahrt in Loretto

An Mariä Himmelfahrt verwandelt sich das kleine Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Fuß des Leithagebirges traditionell zum großen Wallfahrtsort für Jung und Alt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause herrschte am Montag Ausnahme-Zustand.