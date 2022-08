Kultur

Picture on feierte 20-jähriges Jubiläum

Am Samstagabend ist das picture on festival in Bildein (Bezirk Güssing) zu Ende gegangen. 3.000 Menschen haben zwei Tage lang gefeiert, Musik gehört und das Ambiente genossen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte das 20-jährige Jubiläum heuer nachgefeiert werden.