Schlepperdrama bei Kittsee: Mindestens drei Tote

Der Schlepper wollte den Grenzübergang Kittsee auf der A6 passieren und kam dort in eine Kontrolle. Er stieg aufs Gas und flüchtete Richtung Österreich. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über den Kleinbus, in dem sich mehr als 20 Menschen – darunter auch ein Kind – befanden. Mindestens drei Menschen sind gestorben, 17 Menschen wurden verletzt, davon sieben lebensgefährlich, hieß es seitens der Feuerwehr.

Nationalität noch unbekannt

„Es waren insgesamt 20 Migrantinnen und Migranten im Fahrzeug. Für drei davon ist leider jede Hilfe zu spät gekommen, sie sind noch an der Unfallstelle verstorben. Dabei handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Sieben Personen dürften schwer verletzt worden sein. Sie sind alle in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden, teilweise auch mit Rettungshubschraubern. Unter den 20 Personen befanden sich auch vier Kinder“, so Polizeisprecher Helmut Marban.

Mutmaßlicher Schlepper festgenommen

Fünf Notarzthubschrauber, 15 Rettungsfahrzeuge, 13 Feuerwehrfahrzeuge und Polizei sind im Großeinsatz. „66 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen sind im Einsatz – ein Ende ist bisher nicht absehbar“, sagte Feuerwehrsprecher Günter Prünner. Der Autobahngrenzübergang Kittsee ist bei der Einreise nach Österreich gesperrt. Unterdessen konnte der mutmaßliche Schlepper, der den Unfall verursacht hat, festgenommen werden, so die Polizei.

Innenminister: Kriminalität aktueller denn je

„Der tragische Tod von drei Menschen heute am Grenzübergang Kittsee/Jarovce zeigt einmal mehr die Brutalität und Skrupellosigkeit der Schleppermafia. Menschen werden mit völlig falschen Versprechungen gelockt und riskieren dabei ihr Leben. Das entschlossene Vorgehen gegen diese Form der organisierten Kriminalität ist aktueller und wichtiger denn je. Wie der heutige Vorfall einmal mehr zeigt, zählt das Leben von Menschen für die Schleppermafia nichts – ihr Tod wird einfach in Kauf genommen“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).