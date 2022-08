Sommerfest in Neufeld an der Leitha

Direkt am Neufelder Seegelände machte das elfte ORF-Burgenland-Sommerfest Station. Viele Gäste haben einen herrlich angenehmen Sommerabend genossen, gemeinsam mit der Radio Burgenland Band und den beiden Stargästen Melanie Payer und Gerald Taucher wurde bis nach Mitternacht ausgiebig getanzt und gefeiert.

Fotostrecke mit 13 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Hürdenlauf mit Flossen

Wie bei jedem Sommerfest hieß es auch dieses Mal wieder „Alle gegen Unger“ und nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge stand Wetterfrosch Wolfgang Unger unter Druck. Am Neufelder See ging es darum, möglichst häufig mit Taucherflossen an den Füßen über zwei Bänke zu springen. Wie ein Rennpferd galoppierte der Wetterfrosch über die Bänke und konnte am Ende klar den Sieg gegen Kandidat David einfahren.

Am Freitag, dem 19. August, wird Wolfgang Unger beim vorletzten Sommerfest in Mattersburg wieder alles geben. Sie entscheiden, in welchem Spiel er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen soll.