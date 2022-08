Burgenland Energie: Preisanpassung im Jänner

Für den Großteil der Kundinnen und Kunden der Burgenland Energie kommt Anfang des nächsten Jahres eine Preisanpassung. „Wie hoch die Preiserhöhung sein wird, kann man heute noch nicht sagen, der Markt ist derzeit schwer einschätzbar. Aktuell arbeiten wir daran, dass es bis zu einer möglichen Preisanpassung eine nachhaltige Lösung für die Kundinnen und Kunden der Burgenland Energie geben wird“, erklärte Pressesprecher Jürgen Schwarz von der Burgenland Energie gegenüber dem ORF Burgenland.

Preisgarantie wird eingehalten

„Wir haben letztes Jahr gesagt, wir geben für ein Jahr eine Preisgarantie. Wir stehen trotz der dramatischen, noch nie dagewesenen Preisanstiege zu unserem Wort und werden nicht unterjährig anpassen. Falls die Marktturbulenzen anhalten, können sich die Burgenländerinnen und Burgenländer auch in Zukunft darauf verlassen, dass wir Lösungen präsentieren werden, die sie von internationalen Marktentwicklungen unabhängig machen“, so Burgenland Energie Vorstandsvorsitzender Stephan Scharma.

Energieversorger liefert Spartipps

Wie man derzeit schon Energie und Geld sparen kann, dazu gibt es viele Tipps vom burgenländischen Stromversorger: Etwa Tageslicht nutzen, energieeffiziente Lampen verwenden und „Festbeleuchtung“ vermeiden. Alte Elektrogeräte sind oft „Stromfresser“ und sollten durch energiesparende Geräte ersetzt werden. Auch beim Heizen kann man Geld und Energie sparen: Etwa mit einer Wartung der Heizung vor jeder Heizsaison. Und wer die Raumtemperatur um ein Grad Celsius senkt, kann rund sechs Prozent der Heizkosten senken, heißt es von der Burgenland Energie.

ÖVP kritisiert Preiserhöhung

Die ÖVP kritisiert, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) noch vor wenigen Tagen angekündigt hat, mit der Strompreiserhöhung der Energie-Allianz nicht mitzuziehen. „Tatsache ist, dass Landeshauptmann Doskozil die Preise ab Jänner massiv erhöhen wird. Doskozils Showpolitik ist nur der Gemeinderatswahl geschuldet und die Erhöhung wird die Burgenländer mit voller Wucht treffen“, so ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

Die Volkspartei fordert erneut eine Senkung der Strompreise. „Passiert ist bisher das Gegenteil. Die SPÖ-Alleinregierung hat trotz fetter Gewinne der Burgenland Energie gegen Energie-Gutscheine gestimmt“, erklärte Ulram.

Während die Energieversorger in Wien und Niederösterreich ab September ihre Preise erhöhen, kündigte Landeshauptmann Doskozil an, die Preise vorerst nicht zu erhöhen, außerdem forderte er erneut einen Energiepreisdeckel – mehr dazu in Keine Strompreiserhöhung bei Burgenland Energie.