Neusiedler See: Grüne stellen Anfrage

Die Grünen wollen Auskunft darüber, was in der Absichtserklärung steht, die Doskozil und der ungarische Außenminister vor kurzem unterzeichnet haben – mehr dazu in Neusiedler See: Absichtserklärung mit Ungarn. „Welche Verpflichtungen gegenüber Ungarn muss das Burgenland künftig erfüllen, wer entscheidet, wann und wie viel Wasser wir erhalten und was passiert, wenn Ungarn kein oder zu wenig Wasser liefert?“, will die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik, in der Anfrage wissen.

Petrik warnt zudem davor, sich in dieser Frage von Viktor Orban abhängig zu machen. Das Burgenland hält trotz Kritik der Grünen und des WWF an der geplanten Wasserzuleitung zum Neusiedler See fest – mehr dazu in Land hält an Zuleitung zum Neusiedler See fest.