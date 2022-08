Ex-FPÖ-Bezirksparteichef tritt für NEOS an

Erst im Oktober 2021 hat Andreas Binder den FPÖ-Bezirksparteivorsitz in Mattersburg übernommen. Nach monatelangen parteiinternen Streitereien hätte es für die Freiheitlichen im Bezirk mit ihm als FPÖ-Urgestein, wie man Binder damals auf der FPÖ-Homepage bezeichnet hat, ein Neustart werden sollen. Mitte Juni legte Binder aber dann sein Amt zurück. Er müsse sich voll auf seine Unternehmensbeteiligungen konzentrieren, hieß es damals – mehr dazu in FPÖ Mattersburg: Erneuter Wechsel an Parteispitze. Jetzt tritt er für NEOS in Bad Sauerbrunn für den Gemeinderat und auch als Bürgermeisterkandidat an.

NEOS: Binder ist „glühender Europäer“

Der aus Niederösterreich stammende Unternehmer lebt seit rund 20 Jahren in der Kurgemeinde. Ein Gemeinderatsmandat hat er bereits, das möchte er weiter für NEOS ausüben. Binder möchte unter anderem gegen Bodenversiegelung auftreten und in bestehende Infrastruktur in Bad Sauerbrunn investieren. Mit ihm habe man einen „glühenden Europäer und großen Anhänger von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ in der liberalen Bewegung, sagte NEOS-Landessprecher Christoph Schneider. Neben Bad Sauerbrunn treten NEOS in vier weiteren Gemeinden an – und zwar in Eisenstadt, Breitenbrunn, Mattersburg und Pinkafeld.