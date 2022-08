Picture on will heuer 20er nachfeiern

Die Vorfreude ist nicht nur in der Gemeinde, sondern auch bei den Fans groß. Denn so idyllisch und hautnah lässt es sich auf kaum einem anderen Festival in Österreich heimische und internationale Künstlerinnen und Künstler erleben.

„Familiäres Feeling“

„Ich glaube, ein besonderes Merkmal von unserem Festival ist schon diese Verbundenheit mit dem Dorf. Wir befinden uns mitten im Zentrum von Bildein. Die Hauptbühne steht direkt vor dem Kirchturm. Der ganze Ort ist mehr oder weniger involviert und das merken auch unsere Besucherinnen und Besucher, eben dieses familiäre Feeling, das wir hier versuchen aufzuziehen“, sagt Clemens Schrammel vom Organisationsteam des Festivals.

Die Aufbauarbeiten sind schon so gut wie abgeschlossen, ein paar letzte Handgriffe wurden am Donnerstag noch gesetzt, bei denen das ganze Dorf mit anpackte. Zu erleben gibt es in dem gerade mal 334 Einwohnerinnen und Einwohner starken Bildein heuer wieder einiges: zwei Bühnen, auf denen Stars wie Marla Glen, Wallis Bird oder die britischen Legenden New Model Army aufspielen. Dazu gibt es heuer einen besonderen Grund zum Feiern, sagt Schrammel.

„Jubiläum in vollem Umfang nachfeiern“

„Wir wollten ja 2020 unser 20-jähriges Festivaljubiläum groß feiern. Das ist dann aus bekannten Gründen leider nichts geworden. Und das wollen wir heuer natürlich im vollen Umfang nachfeiern und sind guter Dinge, dass wir das schaffen werden“, so Schrammel.

Besucher auf dem Festivalgelände Auf dem Campingplatz herrschte am Donnerstag bereits große Vorfreude auf das picture on 2022

Die ersten Besucherinnen und Besucher hatten am Donnerstag bereits ihre Zelte auf dem Campingplatz aufgeschlagen, wo auch die Opening Party des heurigen picture on mit drei Bands stattfindet. Auf der Hauptbühne geht es dann am Freitag offiziell los.