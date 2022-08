Leitende Schulfunktionen neu besetzt

Zu Direktorinnen ernannt wurden per 1. August 2022 Tanja Bayer-Felzmann vom BG/BRG Neusiedl am See, Markus Neuhold vom BG/BRG/BORG Oberpullendorf und Thomas Schober von der HTBLA Eisenstadt. Zu Schulleiterinnen und Schulleitern bestellt wurden per 1. Juni 2022 Margit Luisser von der Mittelschule Neusiedl am See, Karin Sinawehl von der Mittelschule Neudörfl und Simon Horvath von der Mittelschule Stoob.

„Herausforderungen größer denn je“

Der Bildungsbereich sei heute mit größeren Herausforderungen denn je konfrontiert, sagte Doskozil bei der Verleihung. „Nicht zuletzt die Jahre der Pandemie haben die PädagogInnen und die SchulleiterInnen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Da braucht es neben der erforderlichen fachlichen Qualifikation auch enorme Flexibilität, hohe Managementqualität und außerordentliches Engagement seitens der Verantwortlichen“, so Doskozil.