CoV-positive Lehrer: Unterschiedliche Regelungen

In den Schulen des Landes werden keine infizierten Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, obwohl es laut der neuen Quarantäneverordnung erlaubt wäre – mehr dazu in Keine infizierten Mitarbeiter in Spitälern und Schulen. In den Bundesschulen dürfen Lehrer aber sehr wohl – ohne Symptome, aber mit Maske – trotz Corona-Infektion unterrichten, auch im Burgenland. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP diese Woche bekannt gegeben – mehr dazu in Polaschek bekräftigt einheitliche CoV-Regelung für Lehrer.

In den Landesschulen geht man einen anderen Weg. Dort dürfen infizierte Lehrkräfte selbst wenn sie keine Symptome haben nicht unterrichten. „Das haben wir im Land mittels Erlass geregelt, weil wir das Risiko minimieren wollen, sich in diesem Bereich mit Corona zu infizieren“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Auf die Bundesschulen im Burgenland hat man aber keinen Einfluss, so die Bildungslandesrätin.

Infizierte Schüler: Winkler empfiehlt, daheim zu bleiben

Infizierte Schülerinnen und Schüler, die keine Symptome haben und mindestens elf Jahre alt sind, dürften laut der neuen Verordnung in die Schule gehen. Die Bildungslandesrätin empfiehlt allerdings das Gegenteil. „Ab der Mittelschule ist es so, dass die verkehrsbeschränkten Kinder mit einer Maske wie es eben geregelt ist in die Schule gehen dürften und da empfehlen wir eben den Gemeinden, dass sie die Hausordnung so umsetzen, also ihr Hausrecht umsetzen, damit eben diese Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule kommen dürfen“, so Winkler.

Das hat das Land auch in dem entsprechenden Erlass den Gemeinden so empfohlen. Ob es zu Schulbeginn neue Corona Maßnahmen wie zum Beispiel Tests geben wird ist noch offen. Ende August will der Bildungsminister gemeinsam mit den Ländern darüber beraten.