Grabowski startet bei Langbahn-EM in Rom

Lena Grabowski startet am Donnerstag bei der Europameisterschaft in Rom in ihrer Paradedisziplin über 200 Meter Rücken. Der Vorlauf ist für den Vormittag angesetzt. Die Europameisterschaft ist ein Freiluft-Event, dementsprechend werden die Temperaturen in Rom für Grabowski eine Herausforderung. „Mir ist sehr schnell viel zu heiß. Ansonsten sollte es aber passen, wir haben ja ein Vorbereitungstrainingslager in der Sonne gehabt“, so Grabowski.

„Ich möchte anschlagen und kaputt sein“

Lena Grabwoski startet über 200m Rücken, 100 und 50m Rücken. Die Vorfreude auf das Großereignis ist groß. „Ich bin froh, dass ich die WM ausgelassen habe. Jetzt kann ich mich auf einen Hauptwettkampf in dieser Saison fokussieren“, so Grabowski.

Ihre Ziele möchte die 19-jährige Parndorferin nicht in Zahlen ausdrücken: „Ich möchte nicht nach dem Wettkampf denken, ob bei einer Wende oder bei dem dritten 50er mehr möglich gewesen wäre. Ich möchte anschlagen und ich möchte kaputt sein – das ist mein Ziel“, so Grabowski. Donnerstagvormittag startet Lena Grabwoski im Vorlauf über 200m Rücken, das Semifinale steigt heute Nachmittag und das Finale wird am Freitag ausgetragen.