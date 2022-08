Angenehmes Badewetter im Freibad

Viele Badegäste empfinden jedoch genau das als erfrischend: „Ich genieße das einfach, wenn man ins Wasser reingeht. Natürlich: Wenn man rausgeht, kann es aber sein, dass dir die Gänsehaut kommt, wegen dem Wind“, so Kurt Vogel, Badegast im Freibad in Lockenhaus.

Umfrage unter Badegästen im Freibad in Lockenhaus

In den Badeanlagen im Burgenland herrscht momentan jedenfalls Hochsaison, egal ob am See oder in den Freibädern. Die hohe Qualität der Seen wurde erst kürzlich in einem Bericht der EU-Kommission bestätigt – mehr dazu in Top-Noten für Burgenlands Badeseen. Die meisten Badeseen verkraften Hitze und Trockenheit noch recht gut – mehr dazu in Badeseen verkraften Hitze noch gut.