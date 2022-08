„ORF Burgenland Sommergespräche 2022“ mit Patricia Spieß

Beginnend am Mittwoch, dem 17. August 2022, stellen sich Regina Petrik (Die Grünen), Alexander Petschnig (FPÖ), Christian Sagartz (ÖVP) und Hans Peter Doskozil (SPÖ) den „ORF Burgenland Sommergesprächen“, die auf der Terrasse des „Langusto“ in Mörbisch stattfinden werden. Diese sind wöchentlich in „Burgenland heute“ – 19.00 Uhr, ORF 2 Burgenland – zu sehen, in Radio Burgenland zu hören und auf burgenland.ORF.at nachzulesen.

Es geht um Themen der Landespolitik im Burgenland – welche Pläne hat die SPÖ-Alleinregierung umgesetzt und welche Ziele verfolgen die Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne. Die „ORF Burgenland Sommergespräche“ stehen in diesem Jahr auch im Zeichen der Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen, die am 2. Oktober 2022 stattfinden, sowie der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober 2022.

Mit ihren Gästen spricht Patricia Spieß unter anderem über die Auswirkungen der aktuellen Teuerungswelle auf das Burgenland und über die Auswirkungen der Klimakrise auch am Beispiel des Neusiedler Sees, der aufgrund der geringen Regenmengen und anhaltenden Trockenheit den niedrigsten Wasserstand seit 1965 erreicht hat.

