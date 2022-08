Bildein: „picture on“ ausverkauft

Schon vor zwei Jahren wäre das 20-Jahr-Jubiläum geplant gewesen, doch dann kam bekanntlich das Coronavirus, das dem Festival auch letztes Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Heuer steht dem legendären Festival an der Pinka aber nichts mehr im Wege – schon am Donnerstag steigt die Eröffnungsparty am Campingplatz, Freitag und Samstag stehen dann rund 30 Bands – entweder auf der Hauptbühne, oder auf der Uhudlerbühne im Apfelgarten auf dem Programm. Darunter ist auch die berühmte Soulsängerin Marla Glenn, die Rockband New Model Army, oder heimische Größen, wie die Steaming Satellites, oder Buntspecht.

Dorf verwandelt sich in Festivalstadt

Beim letzten Festival im Jahr 2019 haben rund 3.000 Musikfans das „picture on-Festival“ besucht, und das 350-Seelen-Dorf in eine kleine, friedlich-bunte Festivalstadt verwandelt. Eine Festivalstadt, die mittlerweile auch zum Wirtschaftsfaktor für die ganze Umgebung geworden ist. Auch diesmal ist das „picture on“ ausverkauft – wer Karten für das Jahr 2020 hatte, kann damit aber heuer dabei sein.