Doskozil heiratet am Freitag

Am Freitag ist es so weit: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und seine Verlobte Julia Jurtschak geben einander das Ja-Wort. Coronavirus-bedingt musste der Termin mehrmals verschoben werden. Bei der Hochzeit werden nur zehn Angehörige dabei sein. Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar.

2017 kennen gelernt

Doskozil und Jurtschak lernten einander im Mai 2017 bei einer Veranstaltung in Köln in Deutschland kennen. Doskozil war damals noch Verteidigungsminister. Nach zwei Jahren Fernbeziehung zogen sie im Mai 2019 nach Oberwart, wo sie gemeinsam leben. Die Hochzeit des Landeshauptmannes hätte Ende Mai 2020 stattfinden sollen, doch wegen der COV-Gesundheitskrise wurde der Termin verschoben. Jurtschak war in der Eventbranche als Managerin tätig. Doskozil ist geschieden und hat zwei erwachsene Kinder.