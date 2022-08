Grabowski: Feinschliff für EM

Im Dezember des Vorjahres schwamm Lena Grabowski in Russland über die 200 Meter Rücken zu EM Bronze – ihr Interview danach blieb in Erinnerung. „Jemand soll mir meinen Besen bringen, den ich fressen muss – wirklich“, so die überglückliche Grabowski. Die erst 19-Jährige jubelte über ihren größten Erfolg und das erste Schwimm-Edelmetall für das Burgenland.

Lena Grabowski in Russland nach EM-Bronze über die 200 Meter Rücken

„Möchte mein Bestes geben“

Ab Donnerstag kann die Parndorferin erneut Geschichte schreiben. Bei den Europameisterschaften in Rom wird Grabowski die 50, 100 und 200 Meter Rücken in Angriff nehmen. Sie selbst steigt im Vorfeld allerdings auf die Euphoriebremse – nach einem für sie schwierigen Jahr mit Matura und krankheitsbedingten Zwangspausen.

„Die Ziele sind schwierig zu sagen. Ich möchte nach dem Rennen aus dem Wasser steigen und wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe. Ich möchte nachher nicht denken, da wäre noch mehr gegangen, bei dieser Wende – oder dass der dritte Fünfziger noch stärker hätte sein können. Ich möchte anschlagen und kaputt sein. Das ist mein Ziel“, so Grabowski.

ORF

Die Weltmeisterschaft im Juni musste Grabowski wegen der Matura noch auslassen – umso größer ist die Vorfreude auf die bevorstehende EM in Italiens Hauptstadt Rom. „Ich bin froh, dass ich die WM ausgelassen habe, weil jetzt kann ich mich auf einen Hauptwettkampf fokussieren. Die Vorfreude ist seit Wochen riesig“, sagte Grabowski.

Titel bei Staatsmeisterschaften

Burgenlands 19-jährige EM-Hoffnung macht sich am Dienstag auf den Weg nach Rom. Am Donnerstag ist sie dann erstmals im Einsatz. Die EM beginnt für Lena Grabowski mit ihrer Paradedisziplin, den 200 Meter Rücken. Die Generalprobe für die Europameisterschaft ist geglückt. Bei den Staatsmeisterschaften vergangenes Wochenende in Kärnten sicherte sich die Parndorferin über die 200 Meter Rücken souverän den Titel.