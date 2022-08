Spritpreise sind gefallen

Seit geraumer Zeit hatten Preise für Diesel oder Benzin einen zweier vor dem Komma stehen – seit der Vorwoche sinken aber die Preise und liegen derzeit bei rund 1,80 Euro. „Wir sehen, dass die Spritpreise seit Anfang Juli um gut 0,25 Euro nachgegeben haben – das heißt, wir liegen jetzt bei knapp über 80“, so Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte beim ÖAMTC. Als Hauptgrund sah er den zurückgegangen Rohölpreis. Das merken jetzt die Konsumentinnen und Konsumenten auch an der Zapfsäule.

Dass Urlaubsländer wie Slowenien und Kroatien Spritpreisdeckel eingeführt haben und momentan um die 1,70 Euro für den Liter verlangen, ist auch in Österreich spürbar. „In Grenzgebieten ist es vorstellbar, dass österreichische Tankstellen auf günstigere Preise im umliegenden Nachbarland reagiert haben. In Summe auf Österreich gesehen würde ich aber das eher ausschließen“, meinte Grasslober.

Am günstigsten tanken in Jennersdorf

Ob es mit den Spritpreisen noch weiter nach unten geht, ist für den Experten schwer abzuschätzen – voriges Jahr habe man die heurigen Preise auch nicht vorher sehen können. Am günstigsten tankt man im Burgenland derzeit übrigens in Jennersdorf – im Technologiepark zahlt man für einen Liter Diesel 1,78 Euro – für Benzin zahlt man im Haidäckerpark in Eisenstadt am wenigsten, nämlich ebenfalls 1,78 Euro. Am billigsten in ganz Österreich tankte man Montagvormittag übrigens in Niederösterreich. Ein Liter Diesel kostete 1,69 Euro, ein Liter Benzin 1,65 Euro.