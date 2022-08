Chronik

Zinsswaps: Heta klagt Land Burgenland

Die Heta Asset Resolution AG hat am Mittwoch beim Wiener Handelsgericht Klage gegen das Land Burgenland eingebracht. Dabei geht es um eine Forderung in Höhe von 14,5 Mio. Euro, berichtete die „Presse“ in ihrer Samstagausgabe.