122 Neuinfektionen am Sonntag

Exakt 3.098 Burgenländerinnen und Burgenländer waren laut dem Koordinationsstab des Landes am Sonntag erkrankt, um 17 Personen weniger als am Vortag – mehr dazu in 201 Neuinfektionen. Seit Samstag wurden 122 Neuinfektionen im Burgenland registriert.

77 CoV-Spitalspatienten am Sonntag

In den burgenländischen Spitälern wurden am Sonntag insgesamt 77 Covid19-Patientinnen und Patienten auf den isolierten Stationen behandelt. Davon wurden sieben Burgenländerinnen und Burgenländer intensivmedizinisch betreut.