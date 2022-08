Heimische Weine für Bayern München

Die Weine aus dem Burgenland werden offizielle Spieltagsweine – 2.000 Flaschen pro Wein wurden bestellt. Eingefädelt wurde dieser Vertrag im April bei einem Besuch in München, bei dem es auch zu einem Zusammentreffen mit dem ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern Uli Hoeneß kam.

Doskozil: „Weintourismus-Strategie geht auf“

Das zeige, dass die burgenländische Strategie in Sachen Weintourismus voll aufgehe, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Ich kann unseren Winzern nur gratulieren. Markus Kirnbauer und Christoph Salzl sind herausragende Vertreter des burgenländischen Weines, die nun auch in der Allianz-Arena vertreten sind“, so Doskozil.

ORF

Marke Burgenland wird immer beliebter

Auch vom Obmann des Vereins Weintourismus Burgenland, Herbert Oschep, zeigte sich zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf unsere Winzer. Das hat es noch nie gegeben, dass beim FC Bayern München längerfristig burgenländischer Wein ausgeschenkt wird. Die Marke Burgenland wird immer internationaler und anerkannter und der Motor dahinter ist unser fantastischer rot und Weißwein“, so Oschep.