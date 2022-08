Chronik

Heckenbrand fordert Feuerwehr

In der Nacht auf Sonntag ist die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See zu einem Heckenbrand ausgerückt. Das Feuer drohte auf die umliegenden Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach zwei Stunden löschen.