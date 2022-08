Einsatzserie für Mattersburger Florianis

So galt es unter anderem zu zwei vermuteten Menschenrettungen nach Verkehrsunfällen auf die S31, sowie zu Fahrzeugbergungen nach Rohrbach, in das Einkaufszentrum Arena und ebenfalls auf die S31 auszurücken. Weiters wurden wir zu drei Brandalarmen in das Industriegebiet sowie in die Innenstadt, hier konnte durch rasches Handeln schlimmeres verhindert werden, alarmiert.

Eine Schlangenrettung vor einem Wohnhaus, sowie Auspumparbeiten nach einem Wasserschaden sorgten für zwei weitere Technische Einsätze. Es gibt nur eine kurze Verschnaufpause bis Sonntag – denn zirka 20 Mitglieder der Feuerwehr Mattersburg sind bei den Absicherungsmaßnahmen der 60. Burgenlandradrundfahrt den ganzen Tag über ehrenamtlich im Einsatz.