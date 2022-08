Blaudruck Koo feiert 100 Jahre

Bereits in der dritten Generation wird die Druckerei mittlerweile geführt, Inhaber Joseph Koo freute sich über das Jubiläum. „Wenn man in der Generation ist, die diese 100 Jahre feiert, ist das einerseits natürlich eine Freude, ein Fest zu machen, andererseits gibt es natürlich auch Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber den Generationen davor – den Großeltern, den Eltern – die das aufgebaut haben, oder weitergeführt haben und immer wieder gesund weitergegeben haben“, so Joseph Koo.

Die Druckerei ist eine von zwei, die es in Österreich noch gibt. Seit 2018 ist der Blaudruck Unesco Weltkulturerbe – fast alles wird noch von Hand gemacht – die steigenden Energiepreise betreffen die Druckerei daher kaum. Das Geschäft derzeit läuft gut, so Koo, vor allem weil viele beim Einkaufen auf wieder auf Regionalität setzen.

Ideen gehen nicht aus

Die Familie Koo versucht auch den Blaudruck immer wieder weiterzuentwickeln. Die Ideen würden nicht ausgehen, sagte Joseph Koo – es gehe eher um die Umsetzung. Auch in den kommenden Jahren will man wieder zahlreiche neue Projekte umsetzen, so Inhaber Joseph Koo.