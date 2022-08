Siegendorf gewinnt gegen Draßburg

In der ersten Runde vergangene Woche mussten Draßburg und Siegendorf eine Niederlage einstecken. Dementsprechend motiviert gingen beide Mannschaften ins Derby. In den ersten 45 Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten – erst in der zweiten Hälfte traf der Siegendorfer Oscar Castellano Matallana zur 1:0 Führung der Gäste.

In der Schlussphase wurde Draßburg stärker, kam zu Chancen – darunter war auch ein Lattentreffer, am Ende sicherte sich Siegendorf den ersten Sieg in der Regionalliga Ost. Siegendorfs Kapitän Florian Frithum freute sich über die ersten Punkte in der Regionalliga Ost. „Der erste Sieg war einmal wichtig, dass wir anschreiben. Jetzt gilt es weiter zu machen und aus unseren Fehlern zu lernen. Wir haben am Schluss ein bisschen Glück gehabt, aber drei Punkte sind am Konto und das ist Wichtigste“, so Frithum.

ORF

Draßburgs Kapitän Philipp Puchegger hätte sich mehr ausgerechnet. „Ich denke, wir haben am Ende die Chancen gehabt, dass man zumindest einen Punkt mitnehmen. Im Endeffekt muss man sagen, war Siegendorf doch besser. Sie hatten mehr Ballbesitzphasen, wir haben zu leicht die Bälle verschenkt. In Wirklichkeit haben wir erst nach dem Tor richtig begonnen, Fußball zu spielen“, sagte Puchegger.

Neusiedl holt Punkt

Auch Neusiedl am See spielte am Freitag gegen den Meister und Aufsteiger aus Niederösterreich Scheiblingkirchen. Die Neusiedler führten in der Pause mit 3:0 – am Ende gab es ein 3:3. Damit liegt Neusiedl nach zwei Runden auf dem dritten Platz, Siegendorf ist Zehnter, Draßburg liegt an 16. und damit letzter Stelle.