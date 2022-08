Kultur

Künstlerdorf in Neumarkt: Zukunft geklärt

Seit 52 Jahren ist Neumarkt an der Raab Schauplatz der Sommerakademie. Künstlerinnen und Künstler aus ganz Österreich kommen in das Dorf, um gemeinsam zu arbeiten und zu feiern, Profis ebenso wie Anfänger. Die Kurse finden in einem Ensemble alter Bauernhäuser statt, das nun vom Land Burgenland übernommen wird.