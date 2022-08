ORF Burgenland

Sommerfest Gols: Unger punktet nicht

Am Freitagabend ist in Gols das zehnte ORF Burgenland Sommerfest dieser Saison über die Bühne gegangen. Die Stimmung war bestens – Wolfgang Unger konnte bei „Alle gegen Unger“ nicht punkten und wird daher am Montag auf dem Volksfestgelände mithelfen.