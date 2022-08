Politik

Kölly kandidiert wieder als Bürgermeister

Am Freitag um 13:00 Uhr endete die Frist für die Parteien, um Wahlvorschläge für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen einzubringen. Die Landtagsparteien SPÖ, ÖVP, Freiheitliche und Grüne treten an – außerdem auch NEOS und MFG. In Deutschkreutz tritt Manfred Kölly wieder als Bürgermeisterkandidat für die Liste Burgenland an.