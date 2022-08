Sechs Millionen Euro in Wohnothek investiert

Die Wohnothek am Ratschen in Deutsch Schützen bestand bisher aus zehn Holzbungalows mit 20 Betten. Jetzt wurde die Anlage auf 25 Bungalows erweitert – eine Folge der großen Nachfrage, so Geschäftsführer Josef Wiesler. Das Restaurant Ratschen, das 2007 von ihm und seiner Frau gegründet worden sei, sei eine echte Erfolgsgeschichte. Man habe immer mehr Zustrom bekommen – vor allem von Leuten außerhalb des Burgenlandes. Diese bräuchten Nächtigungsmöglichkeiten. Man habe bisher – besonders an den Wochenenden – vielen absagen müssen, weil man bisher eben nur 20 Betten gehabt habe.

Erweiterung auf 56 Betten

Die Erweiterung auf 56 Betten wurde groß gefeiert. Die Anlage füge sich wunderbar in die Landschaft ein, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Eröffnung. Der Münchner Unternehmer Hans Kilger finanzierte die Erweiterung. Josef Wiesler holte ihn als Partner ins Boot. Kilger ist Eigentümer der Anlage am Ratschen und investierte auch schon in der Südsteiermark in Wein und Kulinarik.

Hoffnung auf längere Verweildauer

Am Ratschen schätze er vor allem die Landschaft und den Weitblick, so Kilger. Man fühle sich wirklich erhaben, wenn man hier sein dürfe. Dieser puristische Luxus – auf so etwas stehe er. Er brauche keine goldenen Wasserhähne. Gäste am Ratschen bleiben meist zwei, drei Tage und wissen gutes Essen und guten Wein zu schätzen wissen. Mit dem neuen Angebot werde sich die Verweildauer verlängern, hoffen Wiesler und Kilger.