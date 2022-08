271 Neuinfektionen, ein Todesfall

3.117 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Donnerstag mit dem Virus erkrankt, um 119 Personen mehr als am Vortag – mehr dazu in Infektionszahlen steigen auf knapp 3.000. Am Donnerstag sind laut dem Koordinationsstab des Landes insgesamt 271 neue Fälle dazugekommen. Das Burgenland hat zudem einen weiteren Todesfall zu beklagen. Ein 94-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

Zahl der CoV-Spitalspatienten gesunken

In den heimischen Spitälern ging die Anzahl der Patientinnen und Patienten schlagartig zurück. Am Donnerstag wurden 56 Personen isoliert behandelt. Davon befanden sich sieben in intensivmedizinischer Betreuung. Am Mittwoch waren es noch 71 CoV-Spitalspatienten im Burgenland.