Chronik

Alko-Unfälle: Höchster Anteilswert seit 30 Jahren

Alkohol und Autofahren ist eine lebensgefährliche Kombination und kein Kavaliersdelikt. Die Unfallbilanz der Statistik Austria für das erste Quartal 2022 zeigt eine gefährliche Entwicklung: Alko-Unfälle machen einen so hohen Anteil an allen Unfällen in Österreich aus wie noch nie in den vergangenen 30 Jahren.