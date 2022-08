85-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 10.20 Uhr. Ein 63-Jähriger war mit seinem Pkw auf der L238 in Richtung Grafenschachen unterwegs. In einem Kreuzungsbereich musste der Mann wegen eines abbiegenden Fahrzeuges abbremsen und kurz anhalten. Ein hinter ihm fahrender 46-Jähriger blieb daraufhin ebenfalls kurzzeitig stehen. Eine nachfahrende 85-jährige Frau stieß kurz darauf aus bisher ungeklärter Ursache gegen den Pkw des 46-Jährigen, woraufhin sein Pkw gegen das vordere Fahrzeug stieß.

Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld

85-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades

Die 85-jährige Fahrzeuglenkerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht. Beim 46-jährigen Lenker, der ebenfalls an dem Unfall beteiligt war, wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.