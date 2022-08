Infektionszahlen steigen auf knapp 3.000

Exakt 2.998 Burgenländerinnen und Burgenländer waren am Mittwoch mit dem Coronavirus erkrankt, um 118 mehr als am Vortag – mehr dazu in 108 CoV-Neuinfektionen, ein Todesfall. Zwei weitere Todesfälle waren am Mittwoch zu beklagen. Ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt

71 CoV-Patienten in den Spitälern

In den burgenländischen Spitälern wurden insgesamt 71 Covid19-Patientinnen und Patienten auf den isolierten Stationen betreut. Davon befanden sich neun Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 298 neue Coronavirusfälle sind im Burgenland am Mittwoch dazugekommen.