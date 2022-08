108 CoV-Neuinfektionen, ein Todesfall

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen. Ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 77 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 131.350 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 2.280. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 134.803.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 710. Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.591 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 192.287 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.