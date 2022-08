Personalmangel in Kinder- und Jugendhilfe

Kinder- und Jugendhilfe ist in Österreich Ländersache. Das Land und der Dachverband der Kinder- und Jugendeinrichtungen beurteilen die Lage im Burgenland unterschiedlich. Während es aus dem Büro von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) heißt, dass man die Problematik Personalmangel in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen bisher vor allem aus anderen Bundesländern kenne, sieht Gerald Herowitsch-Trinkl vom Dachverband die Lage kritischer.

Lage auch im Burgenland schwierig

„Die Situation im Burgenland ist ähnlich schwierig wie in den anderen Bundesländern. Es ist nicht ganz so dramatisch wie es zum Beispiel in Salzburg schon ist oder in der Steiermark, dass schon akut Einrichtungen geschlossen sind, aber wenn man jetzt nicht gegensteuert, dann stehen wir auch knapp davor“, so Herowitsch-Trinkl. Besonders im Südburgenland sei es ganz schwierig, Personal zu finden, so Herowitsch-Trinkl.

Niederschwellige Ausbildung würde helfen

Grundsätzlich steigen sowohl der Bedarf an Sozialarbeitern in der Gesellschaft als auch die Qualifikationsanforderungen. Es werden laut Herowitsch-Trinkl aber nicht wesentlich mehr Leute ausgebildet. An der FH Burgenland gibt es laut Herowitsch-Trinkl zum Beispiel 40 Plätze für soziale Arbeit, verteilt auf unterschiedliche Sparten. Man könne aber gut doppelt so viele gebrauchen. Daher habe man mit dem Land bereits über die Schaffung einer niederschwelligen Ausbildung für Sozialpädagogen gesprochen. „Die keine Matura verlangt, aber doch sehr qualitätsvoll ausbildet in Sozialpädagogik, im Kernbereich. Da gibt es eine Idee der Einrichtungen, die wurde dem Land präsentiert. Es war ein sehr positives Gespräch, also das Problem ist im Land Burgenland erkannt.“

Im Büro von Landesrat Schneemann zeigte man sich dazu auf Anfrage des ORF Burgenland noch zurückhaltend. In den regelmäßigen Gesprächen würden viele Ideen diskutiert, darunter seien auch innovative Lösungsansätze. Die endgültigen, ausgegorenen Pläne werde man zu gegebener Zeit präsentieren.