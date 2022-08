Ragweed-Saison startet

Ragweed ist ein äußerst starker Allergie-Auslöser, der bei den Betroffenen Beschwerden wie Fließschnupfen, juckende Augen, Niesreiz und Atemnot verursachen kann. Experten zufolge ist ab August wieder mit einer enormen Pollenbelastung durch das Allergiekraut zu rechnen.

Das Burgenland sagte Ragweed im Juli des Vorjahres gezielt den Kampf an und erließ als erstes Bundesland ein Ragweed-Bekämpfungsgesetz – mehr dazu in Ragweed-Gesetz: Positive Bilanz nach sechs Monaten. Es beinhaltet Bekämpfungsmaßnahmen, Ragweed-Verantwortliche, Meldestellen und eine Ragweed-Finder-App. Dort sind bisher rund 1.100 Meldungen eingegangen, sagte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Auch spezielle Entsorgungscontainer gibt es heuer wieder – und zwar in Gols, Großhöflein, Oberpullendorf, Oberwart und Heiligenkreuz. Dort können die Pflanzen in verschlossenen Säcken abgegeben werden.