Chronik

Neuerlicher Verkehrsunfall auf der S31

Die Einsatzserie der Stadtfeuerwehr Mattersburg an diesem Wochenende setzte sich auch am Sonntag fort. Wie schon am Samstag musste man auch am Sonntag in der Früh zu einem Verkehrsunfall auf die S31-Burgenland-Schnellstraße ausrücken.