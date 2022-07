79 CoV-Patienten in den Spitälern

Seit Samstag gab es auf den CoV-Stationen der burgenländischen Spitäler keine Veränderungen. Nach wie vor werden 79 Covid19-Patientinnen und Patienten betreut, davon befinden sich zwölf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Zahl der infizierten Personen weiter rückläufig

Im Burgenland meldete der Koordinationsstab des Landes am Sonntag insgesamt 3.444 Personen, die mit dem Virus erkrankt sind, ein Rückgang gegenüber dem Samstag – mehr dazu in Zahl der Infizierten geht zurück. Am Sonntag sind mit 197 neuen Fällen im Schnitt weniger dazugekommen, als in den vergangenen Tagen.