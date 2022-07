Bundesheersoldatin bei Aufgriff verletzt

Zu dem Vorfall kam es am Samstag gegen 7.00 Uhr in der Früh. Assistenzsoldatinnen und Assistenzsoldaten des Österreichischen Bundesheeres haben eine Gruppe von zehn afghanischen Flüchtlingen verfolgt, nachdem sie vor der Kontrolle am Grenzübergang geflohen waren. Im Zuge des anschließenden Aufgriffs wurde eine Wachtmeisterin von einem afghanischen Flüchtling tätlich angegriffen.

Soldatin wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Soldatin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Flüchtling wurde laut Verteidigungsministerium angezeigt. Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bedankte sich in einer Aussendung für den Einsatz der Soldatin. Dieser tätliche Angriff zeige, mit welcher Brutalität mittlerweile vorgegangen werde, so Tanner.

1.200 Soldatinnen und Soldaten im Grenzeinsatz

Die burgenländisch-ungarische Grenze gilt in Sachen illegale Migration derzeit österreichweit als Hotspot. Mehr als 1.200 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres sind derzeit laut Verteidigungsministerium an den Grenzen für den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz eingesetzt. Der Schwerpunkt des Einsatzes sei die burgenländisch-ungarische Grenze. Hier sei der Großteil der Soldaten im Einsatz, so das Verteidigungsministerium.