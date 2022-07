Insgesamt 275 neue Coronavirusfälle wurden am Samstag im Burgenland gemeldet. Damit waren 3.528 Burgenländerinnen und Burgenländer mit dem Virus erkrankt, um 186 weniger als am Vortag – mehr dazu in 303 neue CoV-Fälle am Freitag.

Zwölf CoV-Intensivpatienten in den Spitälern

Auch in den burgenländischen Spitälern hat sich die Situation wieder leicht verbessert. Am Samstag wurden 79 Covid19-Patientinnen und Patienten gemeldet. Davon befanden sich zwölf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.