Konrad: Zufrieden mit Tour-de-France-Bilanz

Bei der Tour de France absolvierte der 30-Jährige 21 Teilstücke über mehr als 3.300 Kilometer, darunter zahlreiche Bergetappen. Am Ende stand Platz 16 in der Gesamtwertung. „Da zeigen sich natürlich meine Stärken in dreiwöchigen Rundfahrten. Ich bin mehrfach in Spitzengruppen um den Tagessieg mitgefahren und deswegen kann ich eigentlich zufrieden sein, auch wenn es dann mit einem Etappensieg nicht geklappt hat“, bilanzierte Konrad, der auch Sportbotschafter der Landeshauptstadt Eisenstadt ist, bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

ORF

Nach dem Sieg bei einer Etappe im Vorjahr reichte es heuer zu einem fünften Platz. Mit seinem Team Bora-Hansgrohe wurde Konrad vierter der Teamwertung. Abseits von Ergebnissen bleiben aber die Eindrücke von einer Tour mit Publikum, vor allem bei den schweren Bergetappen.

Zuschauer machen einen Unterschied

„Du kriegst natürlich den Lärmpegel mit. Ab und zu schüttet dir auch mal jemand ein Bier über den Kopf. Das passiert eben auch, wenn die Stimmung so gut ist. Aber ohne die Zuschauer wäre es wirklich noch einmal um einiges schwerer. Und die Zuschauer sind auch das worauf sich jeder freut“, so Konrad.

ORF

2023 wieder Anlauf auf Etappensieg

Am Donnerstagabend reiste Konrad schon wieder zum nächsten Rennen nach San Sebastian in Spanien. Ein-Tages-Rennen sind auch der Schwerpunkt bis Ende des Jahres. „Das Podium muss das Ziel sein. Ich stecke mir das lieber ein bisschen höher. Ob es aufgeht, das ist dann etwas anderes“, sagt Konrad.

ORF

Die Tour de France im nächsten Jahr ist jedenfalls wieder ein großes Ziel für Patrick Konrad. Mir dem nächsten Anlauf, wieder eine Etappe zu gewinnen.