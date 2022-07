Equal Pension Day: Teuerung verschärft Lage

Der Equal Pension Day ist der Tag an dem Pensionszahlungen statistisch gesehen für Frauen enden. Er fällt auf den Freitag. Im Burgenland bekommen Frauen um 42,3 Prozent weniger Pension als Männer. Das Burgenland liegt damit bei der Pensionsschere schlechter als der Österreichschnitt (41,1 Prozent).

Burgenland im Bundesländervergleich an fünfter Stelle

Im Bundesländervergleich liegt das Burgenland nach Wien, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg an fünfter Stelle. Seit 2020 hat sich der Equal Pension Day um neun Tage verbessert. Weil das Thema alle Generationen und Geschlechter betrifft, wurde die Sommeraktion gemeinsam von Arbeiterkammer, Gewerkschaftsfrauen, Gewerkschaftsjugend, ÖGB-Pensionistinnen und Pensionisten, sowie der Gewerkschaft GPA durchgeführt.

ORF

„Die hohen Wohnungskosten, die Kosten für Gesundheitsausgaben. Das macht den Pensionisten schon schwer zu schaffen und Reserven sind kaum mehr da, beziehungsweise sind schon ziemlich aufgebraucht. Das heißt, das Leben und die Teuerungen machen den burgenländischen Pensionistinnen und Pensionisten große Sorgen“, so Christine Hager, Landesvorsitzende der ÖGB Pensionistinnen und Pensionisten.

Kein Geld für ungeplante Neuanschaffungen

Die durchschnittliche Alterspension für Frauen von 1.198 Euro (Männer 2.075 Euro) reiche bis Mitte des Monats, so AK-Expertin Gabi Tremmel-Yakali. Für ungeplante Neuanschaffungen wie beispielsweise eine Waschmaschine gebe es keinen Spielraum. Die Teuerung verschärfe die Situation.

ORF

Entsprechend wurde auch der Titel der Sommeraktion von AK und ÖGB in Eisenstadt gewählt: „Am Ende des Geldes noch soviel Monat übrig“. Zu den Forderungen an die türkis grüne Bundesregierung gehört etwa Umsetzung des AK-ÖGB-Familienarbeitszeitmodells. Zur Beseitigung der massiven Pensionsunterschiede sei es jedenfalls wichtig, den Frauen die Möglichkeit zu geben, Vollzeit zu arbeiten, sagte Christoph Frühstück, Landessekretär der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) im Burgenland.

Bessere Regelung bei Kinderbetreuung gefordert

„Dazu braucht es neben einer besseren und längeren Anrechnung der Kindererziehungszeiten auch einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag. Das würde zu echter Wahlfreiheit führen und berufstätigen Frauen ermöglichen, selbst zu entscheiden, wie viele Stunden sie arbeiten wollen“, so Frühstück.

ORF

„Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, sollte sich etwas verbessern. Und die Bundesregierung sollte natürlich auch darauf geben, was die Frauen, was die Menschen brauchen“, so Hermine Supper-Schlögl, stellvertretende ÖGB-Landesfrauenvorsitzende. Auch SPÖ Landesfrauenvorsitzende Astrid Eisenkopf verwies auf anlässlich des Equal Pension Day auf die Auswirkungen der Teuerung vor allem auf Frauen in Pension. Sie forderte eine vorübergehende Streichung der Mehrwertssteuer auf Grundnahrungsmittel, Gas, Strom und Sprit, sowie das Einfrieren der Richtwertmieten bis 2025.